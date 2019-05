Netanyahu: Hamas betaler en høy pris

NTB utenriks

Hamas har makten på Gazastripen og den israelske statsministeren gir den palestinske gruppen det hele og fulle ansvaret for de over 400 rakettene som det siste døgnet er skutt mot Israel, også dem Islamsk hellig krig (Jihad) har tatt på seg ansvaret for.

Under åpningen av det ukentlige regjeringsmøtet søndag sa Netanyahu at flyangrepene mot mål på Gazastripen vil fortsette, og han opplyste også at det nå vil bli sendt forsterkninger til grensegjerdet som omgir den palestinske enklaven.

– Jeg ga i dag morges instruks om at de massive angrepene mot terrorelementer på Gazastripen skal fortsette og beordret forsterkninger i form av stridsvogner, artilleri og infanteri rundt Gazastripen, sa han under åpningen av møtet.

Ifølge myndighetene på Gazastripen er seks palestinere drept i israelske angrep det siste døgnet, og en israelsk 58-åring er drept i et palestinsk rakettangrep.

