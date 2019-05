Israel har angrepet 260 mål på Gazastripen

NTB utenriks

Israelske kampfly, kamphelikoptre og stridsvogner har angrepet tunneler, militærleirer, et anlegg for produksjon av våpen og flere utskytningssteder for raketter det siste døgnet, opplyser den israelske hærledelsen.

Åtte militante palestinere er ifølge Israel drept i angrepene, noe som ikke er bekreftet fra palestinsk side.

Ifølge myndighetene i Gaza er seks palestinere drept, blant dem en 37 år gammel gravid kvinne og en 14 måneder gammel jente.

Israel nekter for å ha stått bak dette angrepet, og hevder at de to ble drept av en rakett fra Hamas.

Hærledelsen bekrefter derimot å ha gjennomført angrep mot boligområder, men hevder at det enten var for å ramme mål skjult i boligene til høytstående Hamas-medlemmer eller militære mål omgitt av bolighus.

Ifølge talsmannen Jonathan Conricus har de israelske angrepene vært rettet mot en rekke «militære mål av høy kvalitet» og han avviser kjennskap til at angrepene har rammet sivile palestinere.

(©NTB)