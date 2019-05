FN ber om stans i palestinske rakettangrep

NTB utenriks

– Nok palestinske og israelske liv er gått tapt, nok mennesker er blitt såret, nok hus er ødelagt og rasert, tvitrer Nickolay Mladenov søndag.

Han ber om at partene vender tilbake til «de siste måneders overenskomster før det er for sent».

FN, Egypt og Qatar har de siste månedene forsøkt å mekle fram en varig våpenhvileavtale mellom Israel og Hamas, islamistbevegelsen som styrer den palestinske enklaven. En uformell våpenhvile trådte i kraft før det israelske valget 9. april.

Siden lørdag morgen er over 600 raketter skutt mot Israel, hvor tre mennesker er drept og over 100 såret. Israel har svart med å angripe flere hundre mål på Gazastripen, hvor minst ni palestinere er drept og over 100 såret siden lørdag.

Da kampene brøt ut, var Hamas-ledere i Kairo for å fortsette samtalene. Hamas krever en lettelse i blokaden av enklaven.

