Angrepet ble innledet med at en selvmordsbomber i et militært Humvee-kjøretøy sprengte seg ved inngangen til politihovedkvarteret i provinshovedstaden Pol-e Khomri, 230 kilometer nord for Kabul.

Politikilder opplyser at flere opprørere deretter tok seg inn i bygningen, og at det pågår kamper. Ifølge kildene er politifolk drept, men ytterligere detaljer er ikke kjent.

En talsmann for Taliban bekrefter at det er de som står bak angrepet.

