13 antatt omkommet i flybrann i Moskva

Det var 73 passasjerer og 5 besetningsmedlemmer om bord på Aeroflot-flyet, som er av typen Sukhoi Superjet 100.

Nyhetsbyrået TASS skriver at de siste opplysningene går ut på at 13 personer døde i hendelsen, mens andre medier skriver at 13 personer ikke er gjort rede for. Resten skal ha blitt evakuert mens flyet sto i brann.

Russiske medier oppgir ulike tall på skadde, fra fire til ti personer.

Interfax skriver at flyet skulle til Murmansk, men returnerte til Sjeremetjevo på grunn av en brann om bord og gjorde en hard landing.

På Twitter er det lagt ut en rekke videoer som viser at flyet omkranset i voldsomme flammer på rullebanen. En av videoene viser også at flammene velter ut av flyets bakre del under selve landingen.

En annen video viser passasjerer som sklir nedover de oppblåsbare nødskliene og springer av gårde mens flyets bakdel står i full brann.

Flyet tok av fra hovedstaden klokka 18 og fløy flere runder over Moskva-regionen før det landet brått klokka 18.40.

Trafikken var en periode stengt på flyplassen, men den skal nå være åpnet igjen på én av rullebanene.

