Trump tror ikke Kim vil bryte løfter

NTB utenriks

– Alt i denne veldig interessante verdenen er mulig, men jeg tror at Kim Jong-un er fullt klar over Nord-Koreas store økonomiske potensial, og han vil ikke gjøre noe for å ødelegge det, sier den amerikanske presidenten på Twitter lørdag.

– Han vet også at jeg står ved hans side, og han vil ikke bryte sitt løfte til meg. En avtale kommer til å skje! fortsetter Trump.

Uttalelsene kom etter at Nord-Korea ifølge Sør-Korea avfyrte flere prosjektiler ut i sjøen utenfor landets østkyst. Hva slags våpen det var, er høyst uklart, men det kan ha dreid seg om Nord-Koreas første utskyting av kortdistanseraketter på over ett år.

