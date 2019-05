Opprørere drept i angrep i Libya

NTB utenriks

Soldatene ble funnet i en militær treningsleir i landsbyen Sabha, rundt 650 kilometer sør for hovedstaden Tripoli, og mange av dem hadde fått strupen skåret over.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men militssoldater fra den lokale Tabu-stammen har tidligere gjennomført en rekke angrep mot oljeanlegg og en flybase som kontrolleres av Haftars soldater i det samme området.

Militsen som mistenkes, ledes av Hassan Moussa og skal også inkludere opprørere fra Libyas naboland Tsjad.

Angriper hovedstaden

Haftars LNA-milits tok kontroll over det sørlige Libya etter en stor offensiv i februar. I forrige måned gikk opprørsgeneralen også til angrep mot Tripoli, der den FN-støttede regjeringen i landet holder til.

Rundt 400 mennesker er siden drept og nærmere 2.000 såret, og nærmere 55.000 mennesker er ifølge FN drevet på flukt fra kamphandlingene.

Libyas internasjonalt anerkjente regjering, som holder til på en strengt bevoktet marinebase i Tripoli, har bedt FNs sikkerhetsråd om å sende observatører, men uten å bli hørt.

Regjeringen anklager Haftars milits for å angripe tett befolkede områder med tungt artilleri og raketter, for å rekruttere barnesoldater og for å forårsake store materielle ødeleggelser i sin offensiv mot byen.

Sikkerhetsrådet splittet

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Leger Uten Grenser deler regjeringens bekymring, og frykter også for skjebnen til tusenvis av flyktninger og migranter som holdes innesperret i leirer i områder der det nå pågår kamper.

Sikkerhetsrådet er imidlertid splittet i synet på Haftar, og Russland har nektet å slutte opp om et britisk resolusjonsutkast som krever våpenhvile i Tripoli.

USA har ifølge FN-diplomater også bedt om tid til å vurdere situasjonen, og president Donald Trump hyllet i forrige måned Haftar.

– Trump anerkjente feltmarskalk Haftars betydelige rolle i kampen mot terrorisme og for å sikre Libyas oljeressurser, het det i en kunngjøring fra Det hvite hus etter at de to hadde snakket sammen på telefon.

(©NTB)