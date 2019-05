Bouteflikas lillebror pågrepet i Algerie

NTB utenriks

Said Bouteflika antas å ha hatt stor innflytelse under sin skrantende storebrors 20 år lange presidentskap. 82 år gamle Abdelaziz gikk av 2. april etter press fra hæren i møte med en bred folkeoppstand mot Bouteflikas regime.

Demonstrasjonene har fortsatt siden i det nordafrikanske landet, hvor mange krever at også Bouteflikas allierte må gå. Fredag protesterte titalls tusen algeriere for ellevte uke på rad med krav om et nytt styre.

Lørdag ble også to generaler, begge tidligere sjefer for Algeries etterretningstjenester, pågrepet, opplyser kilder i sikkerhetstjenestene til det franske nyhetsbyrået AFP og algeriske medier.

Overgangsmyndighetene har lovet at det skal holdes valg 4. juli. Men både den politiske opposisjonen og mange demonstranter motsetter seg planen, som de mener gir for stor makt til medlemmer av det gamle regimet. De krever en større omveltning av det politiske systemet.

