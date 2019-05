Bolsonaro avlyser i New York etter protester

NTB utenriks

Blant dem som protesterte mot Bolsonaros planlagte gallamiddag 14. mai, var også New Yorks borgermester Bill de Blasio, som beskriver den brasilianske presidenten som «en farlig mann».

Det brasiliansk-amerikanske handelskammeret hadde opprinnelig tenkt å holde gallamiddagen i New Yorks Museum of Natural History, men museet trakk seg da de fikk kjennskap til hvem som kom.

Arrangementet, der inngangsbilletten er på 30.000 dollar, drøyt 260.000 kroner, ble deretter flyttet til Marriott Marquis Hotel på Times Square, der det siden har det vært daglige demonstrasjoner utenfor.

Fredag opplyste tre av de største sponsorene, flyselskapet Delta, avisen Financial Times og konsulentselskapet Bain & Company, at de har trukket seg fra gallamiddagen, der Bolsonaro skulle tildeles pris som Årets person.

En talsmann for den brasilianske presidenten opplyser nå at Bolsonaro har avlyst turen til New York som følge av «motstand og angrep fra New Yorks borgermester og press fra interessegrupper».

Den tidligere kapteinen i hæren overtok som president ved årsskiftet og har blant annet høstet sterk kritikk fra miljøvernere og urbefolkningen i landet for sin beslutning om å åpne for gruvedrift og landbruk i verdens største regnskog Amazonas.

Bolsonaro har tidligere vakt oppsikt med flere rasistiske, homofobe og kvinneundertrykkende uttalelser, samt med sin hyllest av militærregimet som styrte landet fra 1964 til 1985.

(©NTB)