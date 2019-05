Tysk politiaksjon mot nettkriminelle

NTB utenriks

Den tyske etterforskningen har vært gjennomført i samarbeid med amerikanske og nederlandske myndigheter.

Tre tyske menn er pågrepet sør i landet, opplyste den føderale tyske politimyndigheten fredag. De skal ha drevet det såkalte «Wall Street Market», en plattform på det mørke nettet der det foregikk salg av kokain, heroin og annen narkotika, samt data, falske dokumenter og skadelig programvare gjennom 1,15 millioner brukerkontoer.

Ifølge påtalemyndigheten foregikk betalingen i kryptovaluta, og mennene bak nettplattformen tok provisjon på mellom 2 og 6 prosent.

Politiet beslagla serveren deres torsdag, og har i flere razziaer også konfiskert 550.000 euro i kontanter, i tillegg til kryptovaluta, harddisker og annet bevismateriale.

Tysk politi opplyser at amerikanske myndigheter har pågrepet to narkotikaleverandører i Los Angeles. Her ble 1 millioner dollar i kontanter beslaglagt, i tillegg til våpen og narkotika.

Identiteten til de mistenkte er så langt ikke kjent.

