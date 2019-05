Politiet advarer mot terroraksjoner mot bruer på Sri Lanka

NTB utenriks

257 mennesker ble drept i terroraksjonene mot tre kirker og tre hoteller på Sri Lanka første påskedag, som den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for.

Ni selvmordsbombere fra de to lokale gruppene National Thowheeth Jama'ath (NTJ) og Jammiyathul Millatu Ibrahim sto bak angrepet, ifølge politiet, som tror likesinnede planlegger nye angrep.

Etterretningsinformasjon tyder på at bruer i hovedstaden kan være målet og vaktholdet er styrket.

Natt til fredag ble det gjennomført flere husransakelser og gjort beslag av både våpen og sprengstoff, men dette knyttes til kriminelle miljøer og ikke militante islamister, opplyser politiet.

Hundrevis av antatte islamister er pågrepet siden første påskedag, men fire menn som ifølge myndighetene trolig medvirket til terroren, er fortsatt på frifot, sier helseminister Rajitha Senaratne.

– Man kan ikke si at trusselen er over, men situasjonen er under kontroll og bedre enn vi hadde ventet, sier han.

Tirsdag ble det opplyst at landets katolske kirker ville åpne igjen, men bare to dager senere ble beslutningen omgjort.

De katolske kirke har avlyst alle søndagens messer som følge av en konkret trussel rettet mot to kirker rett utenfor Colombo. Katolske skoler er også stengt på ubestemt tid.

