Over 1.000 har dødd av ebola i Kongo

NTB utenriks

Samtidig fortsetter angrepene på helsearbeidere som forsøker å hindre spredningene av den dødelige sykdommen.

Utbruddet ble erklært i Øst-Kongo i august i fjor, og er det nest dødeligste ebolautbruddet i historien.

Arbeidet med å hindre spredning hindres av den kompliserte sikkerhetssituasjonen og dyp mistillit i lokalsamfunnene.

Sentre som behandler ebolapasienter, er blitt angrepet gjentatte ganger. I april ble en epidemiolog som arbeidet for Verdens helseorganisasjon (WHO) drept under et angrep på et sykehus i storbyen Butembo.

Torsdag denne uken ble en nytt angrep slått tilbake, ifølge sjefen for WHOs akuttinnsats, Mike Ryan. Han opplyser at det er registrert 119 angrep siden januar. Flere titall opprørsgrupper er aktive i området.

Samtidig er WHOs innsats kritisk underfinansiert, opplyser Ryan.

Den norske regjeringen meldte torsdag at den bidrar med 7,8 millioner kroner for å bekjempe utbruddet. Norge sender også et ekspertteam med helsearbeidere og tre isolasjonsenheter som brukes til transport av personer med alvorlig smittsom sykdom.

WHO hadde fredag ettermiddag registret 994 dødsfall som følge av ebola, men sa at dette var ventet å stige til over 1.000 når kongolesiske helsemyndigheter kom med sin daglige oppdatering. Myndighetene i Kinshasa bekrefter samme kveld at dødstallet har steget til 1.008.

Ebola-utbruddet i Vest-Afrika i 2014–2016 tok livet av over 11.000 mennesker.

(©NTB)