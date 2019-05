New Zealands statsminister forlovet

NTB utenriks

De to forlovet seg i påsken, bekrefter en talsmann for statsministeren, etter at journalister fredag bemerket at Ardern hadde fått en ny ring på fingeren.

Gayford er programleder og har sitt eget fiskeprogram på TV, men er for tiden hjemmeværende og passer parets datter Neve.

Ardern ble hyllet for hvordan hun viste medfølelse med de etterlatte da en 28 år gammel australsk høyreekstremist massakrerte 51 mennesker i to moskeer i Christchurch 15. mars.

New Zealand har siden innført nye og strengere våpenlover og Ardern har også kritisert sosiale medier som lot drapsmannen spre sitt hat og kringkaste massakren.

Time magazine satte i april Ardern på sin liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i 2019.

(©NTB)