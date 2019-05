Kvinnene som overfalt Kim Jong-nam er satt fri

NTB utenriks

Kim Jong-nam ble overfalt av to kvinner på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur 13. februar 2017 og fikk smurt nervegift i ansiktet. Han døde kort tid etter.

Dramaet ble fanget av overvåkingskamera og vakte stor oppsikt.

To kvinner, vietnamesiske Doan Thi Houng (30) og indonesiske Siti Aisyah (26), ble pågrepet av malaysisk politi få dager senere, mens fire nordkoreanske menn ble etterlyst.

I avhør hevdet de to kvinnene at mennene, som mistenkes for å være nordkoreanske etterretningsagenter, lurte dem til å tro at de var med i et ufarlig TV-stunt.

Frafalt tiltale

Tiltalen mot Aisyah ble frafalt i mars, og hun vendte kort tid etter tilbake til Indonesia. Doan Thi Houng inngikk avtale med påtalemyndigheten, sa seg skyldig i overfall med dødelig våpen og fikk en dom på tre år og fire måneders fengsel.

Med fratrekk for varetekt ble hun ifølge CNN løslatt fredag og returnerte deretter ifølge advokaten Salim Bashir til Hanoi.

De fire nordkoreanske mennene, som malaysisk etterretning har identifisert som Hong Song-hac, Ri Ji-hyon, Ri Jae-nam and O Jong-gi er fortsatt på frifot.

Nekter kjennskap

Nord-Korea har nektet ethvert kjennskap til drapet på Kim Jong-uns halvbror og har heller ikke erkjent at de fire etterlyste mennene jobber for landets etterretningstjeneste.

Professor Andrei Lankov ved Kookmin-universitetet i Seoul tror attentatet nå vil gå i glemmeboken, slik tidligere nordkoreanske etterretningsoperasjoner og attentat har gjort.

Nord-Korea har tidligere blitt anklaget for å ha bortført japanske, sørkoreanske og russiske statsborere, og for å ha sprengt et fly fra Korean Air med 115 menneske rom bord i et forsøk på å sabotere sommer-OL i Seoul i 1988.

