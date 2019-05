FN-eksperter mener dommen mot Assange er altfor streng

NTB utenriks

Dommen mangler juridisk begrunnelse, fastslår FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling i en uttalelse fredag.

Den uttrykker dyp bekymring for måten Assange er blitt behandlet på og fremholder at den anser brudd på kausjonsbestemmelsene for et mindre alvorlig lovbrudd.

Ekspertene viser også til at straffen er knyttet til en utleveringsordre fra Sverige som ble trukket tilbake allerede i 2017. Det var da svensk påtalemyndighet henla saken mot Assange etter at han var anmeldt for seksuelle overgrep og voldtekt.

– Arbeidsgruppen er ytterligere bekymret for at Assange har vært fengslet siden 11. april i høysikkerhetsfengselet Belmarsh, som om han var dømt for alvorlig kriminalitet, heter det i uttalelsen fra FN-ekspertene.

Arbeidsgruppa består av uavhengige eksperter som er utnevnt av FN. Den konkluderte allerede i 2016 med at Storbritannia og Sverige var ansvarlige for at Assange ble sittende i frivillig fangenskap i Ecuadors ambassade i London i sju år, fordi han fryktet å bli utlevert til USA.

Gruppen mener at den britiske regjeringen har fortsatt den vilkårlige fengslingen av Assange.

Australieren anklages i USA for å ha samarbeidet med den tidligere militæranalytikeren Chelsea Manning om lekkasjen av en stor mengde hemmelighetsstemplede amerikanske dokumenter.

Dokumentene ble grunnlag for flere avsløringer i tradisjonelle medier om USA og alliertes krigføring i Irak og Afghanistan.

