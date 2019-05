Den tyske regjeringen anslår at det er 24.000 høyreekstremister i landet

NTB utenriks

Blant høyreekstremistene som kan være villige til å bruke vold, er det også enkelte som har en forkjærlighet for våpen, ifølge innenriksdepartementet i Berlin.

Landet har totalt rundt 83 millioner innbyggere.

Tysk sikkerhetstjeneste overvåker de høyreekstreme miljøene tett og konstaterer at det kommuniseres flittig via sosiale medier.

– Det er på disse plattformene ting skjer, det utveksles opplysninger og meninger, og det spres propaganda, opplyser departementet i et svar på et spørsmål fra Konstantin Kuhle i partiet Fridemokratene (FDP).

Kuhle mener tysk sikkerhetstjeneste er for dårlig rustet til å møte trusselen fra de høyreekstreme og etterlyser et helt nytt konsept for å møte radikalisering på internett.

– Myndighetenes digitale kompetanse og utstyr må forbedres for å hindre at kommunikasjon om høyreekstreme angrep blir til handling, sier han til avisen Neue Osnabrücker Zeitung.

(©NTB)