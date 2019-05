Aktivister: 68 tønnebombeangrep mot landsbyer i Syria

NTB utenriks

Denne uka innledet den syriske regjeringen og allierte russiske styrker en større offensiv mot de siste opprørskontrollerte områdene i Syria.

Kampene har de siste fire dagene krevd minst 38 liv, blant dem 26 sivile, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Eksilgruppa kaller opptrappingen den verste siden en våpenhvile fremforhandlet av Tyrkia og Russland trådte i kraft i området i september.

Bare fredag har regjeringens helikoptre sluppet 68 tønnebomber over landsbygda i provinsen Idlib nordvest i landet og i naboprovinsen Hama, opplyser SOHR. Et titall av bombene rammet landsbyen Kfar Nabudah.

Minst seks sivile ble drept i luftangrep sør i Idlib-provinsen natt til fredag, ifølge SOHR. Aktivistnettstedet Shaam melder at to skoler og et helsesenter var blant målene for bombene. Shaam har foreløpig telt sju drepte fra fredagens angrep.

Statlige syriske medier hevder på sin side at luftangrepene var rettet mot «terroristgrupper», og opplyser samtidig at opprørere har avfyrt raketter inn i regjeringskontrollerte områder.

FN er dypt bekymret for volden og melder at opptrappingen har forårsaket en stor intern flyktningstrøm i enklaven mellom provinsene Idlib og Hama. Det bor til sammen tre millioner mennesker i området.

– Det er også rapportert om forlatte landsbyer etter at sivile har flyktet i sikkerhet. Rundt 323.000 mennesker har blitt fordrevet nordvest i Syria siden september i fjor, sa talsperson Stephane Dujarric i FN sent torsdag.

