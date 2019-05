Rettssaken etter drapet på Maren Ueland i Marokko utsatt til 16. mai

NTB utenriks

Retten ble satt som planlagt i Salé, nabobyen til hovedstaden Rabat. De 24 tiltalte ble ført inn i retten noe over klokka 12 norsk tid, tre timer senere enn først varslet. Det var på forhånd ventet at det ville bli begjært at saken skulle utsettes.

– Saken er utsatt til 16. mai på grunn av mangel på forsvarere, skriver Stavanger Aftenblad som er til stede i retten.

Ingen fra familiene til Maren Ueland (28) eller danske Louisa Vesterager Jespersen (24) var til stede da de tiltalte ble ført inn i rettssalen. En representant fra norsk UD er derimot i retten.

(©NTB)