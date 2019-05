Fire personer drept under Venezuela-protester

NTB utenriks

Menneskerettsgruppa Venezuelansk observatorium for sosial konflikt sier torsdag at dødstallet omfatter to personer som ble skutt i byen La Victoria. To andre ble skutt og drept i hovedstaden Caracas.

Minst 230 mennesker er såret og 205 ble pågrepet under sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker, ifølge menneskerettsaktivister.

Guaidós oppfordring til de væpnede styrkene tirsdag om å styrte president Nicolás Maduro, ble ikke fulgt.

USAs president Donald Trump sa torsdag at det må bli en slutt på den «brutale undertrykkelsen» av det venezuelanske folk. Trump sa videre at han ber for at folkets rettskafne kamp for frihet, skal lykkes, samt at USA står klar til å hjelpe.

