Urolig 1. mai i Paris, Torino, Istanbul, St. Petersburg og Caracas

NTB utenriks

Over 330 ble pågrepet i den franske hovedstaden, hvor onsdagens feiring fant sted under et stort politioppbud.

Opprørspoliti tok gjentatte ganger i bruk tåregass og sjokkgranater i møtet med en folkemengde som samlet seg i nærheten av hovedmarsjen nær togstasjonen Montparnasse.

Flere hundre svartkledde aktivister ropte slagord mot politiet, blandet seg med andre demonstranter som var iført gule vester eller viftet med fagforeningsflagg. Noen av dem kastet stein eller andre gjenstander mot politiet, mens andre vandaliserte kjøretøy.

Skadd

Under sammenstøtene forlot lederen for en av Frankrikes største fagforeninger CGT midlertidig marsjen av sikkerhetsgrunner.

24 demonstranter og 14 politifolk ble lettere skadd i forbindelse med 1. mai-markeringer, ifølge det franske innenriksdepartementet.

Også en kvinnelig journalist fra det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti ble skadd. Hun hevder politiet slo henne i ansiktet og armen med en kølle, selv om hun hadde på hjelm og et pressearmbånd. Russlands utenriksdepartement beskriver hendelsen som uakseptabel og ber Frankrike sørge for at saken etterforskes grundig.

Fredelig

Til tross for uroen kunne det ellers fredelige 1. mai-toget etter hvert bevege seg gjennom Paris' gater i retning Place d'Italie. Blant parolene var «Lenge leve friheten, lenge leve sosialismen» og «Politi og gendarm, slutt dere til oss».

De mektige franske fagforeningene hadde håpet å markere seg 1. mai etter å ha blitt satt på sidelinjen av grasrotbevegelsen som i gule vester har demonstrert ukentlig siden november. CGT anslår at over 300.000 deltok på arrangementer i rundt 250 byer, mens innenriksdepartementets anslag var på drøyt 160.000.

Rundt 7.400 politifolk var i sving i Paris på Arbeidernes dag. De hadde ordre om å reagere raskt og pågripe enhver bråkmaker umiddelbart, ifølge innenriksminister Christophe Castaner.

Forbud i Istanbul

Den tradisjonelle markeringen av Arbeidernes dag ble også urolig enkelte andre steder i verden. I Istanbul ble 127 mennesker pågrepet da de forsøkte å trosse et protestforbud og holde en 1. mai-markering.

I St. Petersburg i Russland pågrep politiet over 60 mennesker etter at det ble ropt slagord mot president Vladimir Putin.

Brant Duterte-figur

I Torino i Italia ble to demonstranter og en politibetjent skadd da politiet stanset en demonstrasjon mot byggingen av en togtunnel gjennom Alpene for hurtigtog mellom Frankrike og Italia.

I Manila på Filippinene gikk flere tusen mennesker i et 1. mai-tog som ble rundet av med at arbeiderne satte fyr på en diger figur som skulle forestille president Rodrigo Duterte. Demonstrantene mener Dutertes politikk rammer landets fattige.

Senere onsdag var alles øyne rettet mot Venezuela, hvor opposisjonsleder Juan Guaidó har oppfordret til en masseprotest for å presse president Nicolás Maduro fra makten. Tidlig på ettermiddagen lokal tid hadde styrker fra nasjonalgarden avfyrt tåregass mot demonstranter som kaster stein i Caracas.

(©NTB)