USA og Taliban forhandler videre

Talibans talsmann Zabihullah Mujahid bekrefter at forhandlingene pågår i Qatars hovedstad Doha og at partene møttes onsdag ettermiddag.

Ifølge Mujahid hadde Talibans nestleder, mulla Abdul Ghani Baradar, også nylig et «tillitsskapende møte» med president Donald Trumps spesialutsending for afghansk forsoning, afghanskfødte Zalmay Khalilzad.

Baradar skal under dette møtet ha gjort det klart at det ikke kommer på tale å forhandle om andre tema, før det er oppnådd enighet om full tilbaketrekning av utenlandske styrker fra Afghanistan.

Khalilzad skal på sin side ha gjentatt USAs krav om våpenhvile før en eventuell tilbaketrekking, samt bedt om at den afghanske regjeringen må få en plass ved forhandlingsbordet.

Løpegutter

Afghanske myndigheter har lenge ønsket å forhandle med Taliban, men opprørerne nekter og vil bare snakke direkte med USA, ikke via «løpegutter», som de anser president Ashraf Ghani og hans regjering for å være.

Ghani sammenkalte denne uka nærmere 3.000 politikere, klanledere, krigsherrer og religiøse ledere til en såkalt loya jirga, stor rådsforsamling i Kabul, i et forsøk på å styrke sin egen stilling og få et ord med i laget i fredssamtalene.

Lovet tilbaketrekning

USA og Taliban har hatt seks møterunder i Doha siden president Donald Trump i fjor varslet at rundt halvparten av de 14.000 amerikanske soldatene i landet skulle trekkes tilbake innen sommeren 2019.

Tilbaketrekningen er satt på vent, men etter at partene møttes i februar sa både Khalizad og Taliban-talsmenn at det var gjort betydelig framgang under samtalene.

Taliban ble drevet ut av Kabul da USA og andre vestlige land bombet en allianse av krigsherrer til makten for snart 18 år siden, og 75.000 sivile afghanere er bare i løpet av de siste ti årene drept i krigshandlinger, viser tall fra Afghanistans menneskerettskommisjon.

Opprørerne kontrollerer nå rundt halvparten av landet, og de afghanske sikkerhetsstyrkene lider ukentlig store tap.

