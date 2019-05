Mueller kritiserte Barrs sammendrag

NTB utenriks

Det kommer fram i et brev Mueller sendte til justisminister William Barr i mars.

Her uttrykker Mueller bekymring rundt et sammendrag som Barr sendte til Kongressen og som ifølge justisministeren innholdet hovedkonklusjonene fra granskingen.

Ifølge Mueller manglet Barrs brev tilstrekkelig «kontekst, karakter og substans» hva gjelder spesialetterforskerens arbeid og konklusjoner. Han ber justisdepartementet om å offentliggjøre rapportens eget sammendrag for å unngå forvirring i allmennheten rundt etterforskningsresultatene.

Barrs brev med justisdepartementets sammendrag ble offentliggjort bare to dager etter at justisdepartementet mottok sluttrapporten fra Muellers nesten to år lange gransking.

Der slo justisministeren fast at Mueller ikke har kommet med noen konklusjon på spørsmålet om president Donald Trump har hindret etterforskningen, men rapporten presenterte bevis både for og imot.

Muellers brev til Barr ble offentliggjort onsdag. Det ventes å bli et hovedtema når justisministeren møter til utspørring i Senatets justiskomité senere samme dag.

