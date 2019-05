Barr slår tilbake etter kritikk fra Mueller

NTB utenriks

Barr møtte onsdag i Senatet, der Demokratene stilte spørsmål ved justisministerens oppsummering av Muellers 448 sider lange granskingsrapport om anklagene om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

I forkant av høringen ble det kjent at også Mueller var kritisk til Barrs gjengivelse av rapporten, noe han gjorde klart i et brev han sendte til justisministeren i mars.

I brevet, som ble offentliggjort av amerikanske medier onsdag, uttrykker Mueller bekymring over sammendraget Barr først sendte til Kongressen.

Ikke tilstrekkelig

Justisministeren hevdet sammendraget inneholdt hovedkonklusjonene fra granskingen, men ifølge Mueller manglet det tilstrekkelig «kontekst, karakter og substans».

Mueller ber videre i brevet justisdepartementet om å offentliggjøre hans eget sammendrag for å unngå forvirring rundt innholdet rapporten.

Barr har siden oversendt en sladdet versjon av Mueller-rapporten til Kongressen, men Demokratene krever å få tilgang til hele granskingsrapporten og hevder at justisministeren har forsøkt å renvaske president Donald Trump for anklagene om å ha lagt hindringer i veien for etterforskningen.

– Renvasket ikke

Under onsdagens senatshøring forsvarte Barr sin framstilling av innholdet i Mueller-rapporten, og han avviste også at han har renvasket Trump.

– Jeg renvasket ikke. Jeg sa at vi mente at det ikke var tilstrekkelige beviser for å kunne fastslå at etterforskningen ble hindret, sa Barr.

Barr, som ble utnevnt til justisminister av Trump i februar, understreket videre at det ikke er justisministerens oppgave å dømme, men å påvise og eventuelt påtale lovbrudd.

Det amerikanske folk har nå fått Mueller-rapporten, og om de ikke liker måten Trump har opptrådt, så er det nytt valg om 18 måneder, sa han under høringen.

Forsøkte å påvirke

Mueller-rapporten konkluderer med at Russland utvilsomt forsøkte å påvirke valgutfallet i USA i Trumps favør, men at verken Trump selv eller noen i hans valgkampstab medvirket aktivt til dette.

Rapporten dokumenterer videre ti tilfeller der Trump skal ha forsøkt å hindre etterforskningen, men Muller tar ikke stilling til om dette bør få følger for presidenten.

(©NTB)