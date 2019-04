Store grupper barn papirløse i Irak etter at IS er nedkjempet

NTB utenriks

– Vi står overfor det som kan bli en tidsinnstilt bombe. Å gi disse barna skolegang, helsehjelp, rett og slett retten til å eksistere, er nøkkelen til en bærekraftig framtid for disse barna og for Irak, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Det gjelder spesielt barn født mellom 2013 og 2017, mens IS kontrollerte omkring en tredel av Irak. De har ikke lenger gyldig fødselsattest siden Irakiske myndigheter ikke anser papirer utstedt av IS som gyldige. Mange irakere har dessuten mistet dokumenter under flukt.

Flyktninghjelpens rapport «Barrierer fra fødsel» skildrer situasjonen for anslagsvis 45.000 barn. Man frykter nå en oppblomstring av sykdommer som tidligere var utryddet i Irak siden mange ikke får nødvendige vaksiner. For dem som ikke får sin identitet bekreftet, kan livet i Irak bli veldig vanskelig. Du har ikke rett til å kjøpe et sted å bo, ingen mulighet til å få en formell ansettelse eller å inngå ekteskap.

FN bekymret

Situasjonen har vekket bekymring hos FN som også anslo tidligere i år at 45.000 irakiske barn mangler gyldige identifikasjonspapirer.

Domstolene i Irak som får mange av disse sakene på bordet, har bedt myndighetene endre lovverket. Dette omfatter ikke bare familier etter tidligere IS-krigere, men også helt vanlig sivile innbyggere i byer og landsbyer som IS har kontrollert i flere år.

– Vi ber irakiske myndigheter om å sikre at papirløse barn får samme rettigheter som andre irakiske borgere, sier Egeland til AP.

Flyktninghjelpen mottar 170 henvendelser i måneden om hjelp for familiemedlemmer i denne situasjonen. Det gjelder også barn som ikke har en registrert far, eller hvis far er registrert på listene til sikkerhetsmyndighetene eller mistenkt for å ha hatt en tilknytning til IS.

Barn fengslet

Human Rights Watch er også blant organisasjonene som har dokumentert at situasjonen er svært vanskelig for barn i irakiske og kurdiske områder, spesielt for dem som er anklaget for å ha en forbindelse til IS.

Rundt 1.500 barn ned i 13-årsalderen satt ved årsskiftet bak lås og slå i Irak, anklaget for IS-tilknytning. Organisasjonen slår fast at det også er blitt brukt tortur for å presse fram tilståelser. Dette er omtalt i rapporten «Everyone Must Confess: Abuses against Children Suspected of ISIS Affiliation in Iraq».

