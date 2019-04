Berlusconi innlagt på sykehus

NTB utenriks

Berlusconi klaget over smerter i nyrene og ble kjørt i ambulanse til San Raffaele-sykehuset i Milano. Denne typen smerter skyldes i mange tilfeller nyrestein.

En talsperson for hans parti Forza Italia opplyser at 82-åringen likevel håper å være til stede på et valgkamparrangement senere tirsdag.

Berlusconi har de siste årene vær omgitt av skandaler, og i 2013 ble han dømt til sju års fengsel for maktmisbruk og sexkjøp.

Han er også dømt for skattesvik og kastet ut av den italienske nasjonalforsamlingen. Tidligere i år erklærte Berlusconi at han satser på å gjøre politisk comeback og stille som kandidat i EU-valget i mai.

