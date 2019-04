Fjerde valgetappe i India

NTB utenriks

Mandag regnes som en stor test for partiet til statsminister Narendra Modi, Bharatiya Janata (BJP). Ved valget i 2014 vant BJP 56 av de 72 plassene som står på spill på det som er den fjerde av i alt sju valgdager. Nå er det tegn som tyder på at oppslutningen har sunket, blant annet slo Kongresspartiet BJP i både Rajasthan og Madya Pradesh i regionalvalget i desember. Kongresspartiet er Indias største opposisjonsparti og ledes av Rahul Gandhi, barnebarnet til Indira Gandhi.

Valget på ny nasjonalforsamling i verdens største demokrati er så omfattende at det arrangeres i etapper fra 11. april til 19. mai.

I de tre første etappene har valgdeltakelsen vært på 66,4 prosent, det samme som i 2014. Dermed ser kampanjen som BJP lanserte for to år siden, og som skulle øke valgdeltakelsen, ikke ut til å ha virket.

– BJP har ikke greid å gjøre folk entusiastiske og bekjempe velgernes apati, sier Nilanjan Mukhopadhyay, en politisk analytiker som har skrevet en biografi om Modi.

Likevel tyder meningsmålingene på at BJP vil greie å beholde makten i en ny femårsperiode, men med et mindre mandat enn i 2014. Kongresspartiet ser ut til å kunne gi BJP reell konkurranse, til tross for at det gjorde ett av sine dårligste valg noensinne for fem år siden.

I 2014 vant BJP 282 av 545 plasser, mens Kongresspartiet kun fikk 44.

