Fire pågrepet i Frankrike etter mistanke om terrorplaner

Innenriksminister Christophe Castaner omtaler de antatte angrepsplanene som «ekstremt voldelig», men det er ikke kommet konkrete opplysninger om hva planene skal ha gått ut på.

Alle fire ble pågrepet fredag, men saken ble først kjent mandag.

Tenåringen bor i en ungdomsinstitusjon og er prøveløslatt etter at han ble dømt til tre års fengsel, hvorav to betinget, for å ha forsøkt å reise til Syria, opplyser påtalemyndigheten i Paris.

De tre andre er kjent for andre typer lovbrudd, ifølge en ikke navngitt kilde med kjennskap til etterforskningen.

Etterretningsbyrået DGSI skal ha etterforsket saken siden 1. februar.

