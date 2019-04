Kilde: Amerikanske luftfartsmyndigheter skal ha vurdert å sette 737 MAX på bakken allerede i fjor

NTB utenriks

Årsaken skal være problemer med det samme dataprogrammet som antas å ha forårsaket flystyrten i Indonesia og Etiopia.

Programmet skal håndtere situasjoner det flyet kan være i ferd med å steile i luften. Flynesen blir automatisk vendt nedover, men pilotene i de to ulykkesflyene klarte ikke å overstyre denne bevegelsen og få kontroll over maskinen.

Kilden sier at luftfartsinspektørene avdekket av produsenten Boeing hadde koblet fra et varsel som skulle opplyse mannskapet i cockpiten om at det såkalte MCAS-systemet ikke virket.

Disse inspektørene hadde ansvaret for å sjekke ut tilstanden til Southwest Airlines, den største brukeren av 737 MAX i USA, med sin flåte på 34 fly.

