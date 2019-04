15 funnet døde etter eksplosjoner i hus på Sri Lanka

NTB utenriks

Spesialpoliti med støtte fra soldater slo til mot et hus i Sainthamaruthu sent fredag. Personer inne i huset skjøt mot politiet, og kort tid senere kunne tre eksplosjoner høres, forteller polititalsmann Ruwan Gunasekara.

Vi har søkt gjennom stedet og funnet 15 drepte, 12 av dem inne i huset. Blant de døde var det tre kvinner og seks barn, sier Gunasekara. Han sier politiet tror en eller flere selvmordsbombere utløste eksplosjonene. Ytterligere en kvinne og et barn ble såret.

Politiet gikk til aksjon mot huset på østkysten av øya fordi de mistenkte at det kunne knyttes til selvmordsangrepene i landet første påskedag. Det skal ha blitt funnet både sprengstoff, selvmordsvester, utløsermekanismer og metallkuler under aksjonen.

Skuddveksling

Minst to menn ble drept i en skuddveksling med sikkerhetsstyrker, sa talsmann Sumith Atapattu i det srilankiske forsvaret noe tidligere lørdag formiddag.

– Da vi besvarte ilden, ble to væpnede menn drept, sier han. Atapattu legger til at en sivilist havnet i skuddlinjen og også ble drept. Politiet sa senere at totalt fire mistenkte selvmordsbombere ble drept i skuddvekslingen. Det er uklart om disse fire er blant de 15 døde Sainthamaruthu.

Fredag ble sju personer pågrepet i en aksjon mot et hus i Kalmunai, som ligger noen få kilometer unna.

Nær selvmordsmål

De aktuelle småbyene ligger langs eller nær kysten sør for Batticaloa, en av byene som ble rammet av det koordinerte selvmordsangrepet første påskedag. Zion-kirken var ett av de seks målene – tre kirker og tre hoteller – der selvmordsbombere slo til om morgenen første påskedag.

Myndighetene på Sri Lanka ha innført unntakstilstand og har satt inn store ressurser på å pågripe eller uskadeliggjøre alle som kan ha vært involvert i terrorangrepet.

