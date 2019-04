Trump vil trekke USA ut av avtale om våpenhandel

NTB utenriks

Trump kom med kunngjøringen da han talte på årsmøtet til den amerikanske våpenlobbyen National Rifle Association (NRA) fredag.

Den såkalte Arms Trade Treaty (ATT) fra 2013 har som mål å regulere handel med konvensjonelle våpen, og den er ratifisert av 101 land. Blant dem er så å si hele Europa, Australia, Japan og store deler av Mellom- og Sør-Amerika.

Blant landene som verken har underskrevet eller ratifisert den, er Kina, Russland, Canada og store deler av Midtøsten. USA har underskrevet traktaten men ikke ratifisert den.

Før presidenten kom til NRA-årsmøtet i Indianapolis, fastslo han at det er gode tider for USAs våpenlobby.

«NRA blir sterkere og sterkere og gjør en virkelig stor og viktig jobb», skriver Trump på Twitter fredag.

NRA spilte en viktig rolle under Trumps valgkamp i 2016. Organisasjonen brukte millioner av dollar for å hjelpe Trump til seier. Under mellomvalget i 2018 holdt imidlertid våpenlobbyen en langt lavere profil som følge av at opinionen ble påvirket av en rekke masseskytinger og kravene om skjerpede våpenlover økte.

Det er uklart hvilken rolle NRA kommer til å spille før presidentvalget i 2020. Ifølge observatører er organisasjonen nå splittet og svekket både som følge av interne maktkamper, dårlig økonomi og svekket folkelig støtte.

