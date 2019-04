Srilankisk selvmordsbomber ble etterforsket i Australia i 2014

NTB utenriks

Abdul Lathief Jameel Mohamed havnet i australske myndigheters søkelys fordi han kunne knyttes til flere personer som ble holdt under oppsyn grunnet terrormistanke, skriver avisen The Australian og viser til flere kilder i etterretningen.

Ifølge avisen ble Mohamed etterforsket av en australsk antiterrorenhet i 2014 etter at han hadde forlatt landet. Han ble knyttet til Neil Prakash, som er mistenkt for å være en viktig rekrutterer for ekstremistgruppen IS. Prakash sitter fengslet i Tyrkia i påvente av en rettssak.

Humørløs og dypt religiøs

Ifølge avisen ble Mohamed mer innesluttet og dypt religiøs mens han studerte i Melbourne fra 2009 til 2013. Søsteren Samsul Hidaya sier til avisen Daily Mail at han var «en annen mann» da han kom hjem til Sri Lanka. Hun beskriver ham som humørløs og tilbaketrukket og sier han irettesatte familiemedlemmer for ikke å være religiøse nok.

– Han hadde langt skjegg og hadde mistet sin humoristiske sans, sier Hidaya.

Radikalisert

Etter studieoppholdet i Australia vente Mohamed hjem til Sri Lanka, der han tok kurs i radikal islamistisk lære. Deretter antas det at han dro til Syria og sluttet seg til IS før han igjen returnerte til hjemlandet.

Myndighetene på Sri Lanka mistenker at Mohamed er en av hovedmennene bak det koordinerte selvmordsangrepet første påskedag. Rundt 253 menneske ble drept da ni selvmordsbombere sprengte seg ved hoteller og kirker i landet. gjerningsmennene antas å ha tilhørt IS og den lokale islamistgruppen National Thowheeth Jama'ath.

(©NTB)