Sri Lanka frykter for store tap i turistnæringen etter terrorangrepet

– Turismen vil bli verst rammet. Vi venter en nedgang på 30 prosent i antall ankomster, og det innebærer et tap på rundt 1,5 milliarder dollar i utenlandsk valuta, sa finansminister Mangala Samaraweera fredag.

Beløpet tilsvarer 13 milliarder kroner.

Han mener at det vil ta to år før landet kommer seg etter angrepene sist søndag, da tre luksushoteller og tre kirker ble angrepet av selvmordsbombere, og over 250 mennesker ble drept.

Ifølge Samaraweera var turismen i ferd med å bli en suksesshistorie på Sri Lanka før angrepet.

I år var det håp om 5 milliarder i inntekter, mens de i fjor lå på 4,4 milliarder.

Turismen på Sri Lanka hadde også vanskelige kår under den 37 år lange borgerkrigen mellom regjeringen og den tamilske LTTE-geriljaen.

