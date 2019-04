Sentral opposisjonspolitiker pågrepet i Venezuela

NTB utenriks

Caro ble også pågrepet i januar 2017. Da ble han anklaget for å ha planlagt et væpnet opprør mot president Nicolás Maduro. Han ble løslatt for ett år siden.

Denne gangen beskyldes han for å ha brutt sin «parlamentariske immunitet».

Tidligere fredag ble det klart at USA iverksetter sanksjoner mot Venezuelas utenriksminister Jorge Arreaza og på den måten øker presset mot Maduro.

Ifølge USAs finansminister Steven Mnuchin vil USA ramme «korrupte Maduro-insidere», også dem som driver diplomati på vegne av det han kaller «dette illegitime regimet».

