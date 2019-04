NTB utenriks

Det opplyser aktivist- og observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) fredag.

Angrepene var rettet mot byene Kafranbel og Tal Hawash.

De ble gjennomført rett etter at Russland, Iran og Tyrkia hadde avsluttet et to dager langt møte om Syria i Kasakhstan.

(©NTB)