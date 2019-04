Russisk «agent» for retten i USA

NTB utenriks

30-åringen, som kom til USA på et studentvisum i 2016, anklages ikke for å ha tilknytning til russisk etterretning, men for på ulovlig vis å ha infiltrert den amerikanske våpenorganisasjonen NRA og knyttet kontakter med republikanske politikere.

Blant dem hun har hatt kontakt med i USA, var Donald Trump, noe som skjedde under et valgkamparrangement i 2015.

Uregistrert lobbyist

Butina ble pågrepet av FBI i juli i fjor, og i desember sa hun seg skyldig i å ha opptrådt som lobbyist på vegne av den russiske stat, uten å ha registrert seg som dette hos amerikanske myndigheter.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om 18 måneders fengsel, men etter ni måneder i varetekt vil hun trolig ble deportert straks dommen er avsagt.

Underlig sak

Saken mot Butina framstår på mange måter som underlig. Amerikansk påtalemyndighet knytter hennes virksomhet til Russlands forsøk på å påvirke utfallet av presidentvalget i Donald Trumps favør, men det er ikke påvist at hun har hatt noen direkte tilknytning til russiske myndigheter.

I en epost til en venn i oktober 2016 skrev hun rett nok følgende, som blir sett på som bevis for slik kontakt:

– Jeg har vært involvert i arbeidet med å sikre en SVÆRT privat kommunikasjonskanal mellom Kreml og sentrale (republikanske) ledere, via NRA, het det i eposten.

Medstudenter reagerte også ved flere anledninger på at hun i beruset tilstand skrøt av kontakten sin med russiske myndigheter og varslet myndighetene om dette.

Mueller-rapporten

30-åringen fastholder at hun på egen hånd søkte kontakt med ledende republikanere. Det skjedde blant annet med bistand fra samboeren Paul Erickson, som var aktiv både i Det republikanske partiet og NRA.

Butina er imidlertid ikke nevnt i spesialetterforsker Robert Muellers over 400 sider lange granskingsrapport om mulig russisk innblanding i presidentvalget, noe heller ikke noen av hennes amerikanske kontakter er.

Russiske myndigheter hevder at Maria Butina er utsatt for en heksejakt og russisk UD fører en kampanje for henne i sosiale medier under slagordet «Løslat Maria Butina».

