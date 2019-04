Putin takket ja til å komme på gjenvisitt til Nord-Korea

NTB utenriks

Den nordkoreanske lederen beskriver samtalene med Putin i Vladivostok som åpne og vennlige, melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Kim sier han håper på en ny storhetstid for forholdet mellom Pyongyang og Moskva. Han inviterte også Putin til å besøke Nord-Korea «på et passende tidspunkt», noe den russiske presidenten umiddelbart takket ja til, ifølge byrået.

Motvekt og mellommann

I torsdagens møte posisjonerte Putin seg som en motvekt til USA og sa Nord-Korea er villig til å gi opp sine atomvåpen, men trenger «garantier for landets sikkerhet og bevaring av suvereniteten» for at det skal skje.

– Vi må gjenopprette internasjonal rettsorden og sørge for at det er internasjonal lov og ikke den sterkestes rett som avgjør utviklingen i verden, sa Putin. Han understreket at Russland i likhet med USA ønsker at Kim skal gi opp atomvåpenprogrammet.

– Ingen hemmeligheter

Den russiske presidenten tilbød seg å dele detaljene møtet med USA, noe som kan gi Russland en viktigere rolle i det fastlåste spørsmålet om atomnedrustning på Koreahalvøya. Han sa Kim har bedt ham forklare nyansene i Nord-Koreas posisjon overfor Donald Trump.

Etter møtet i Vladivostok reiste Putin videre til et to dager langt besøk i Beijing, der han vil informere Kinas ledere om møtet med Kim.

– Vi vil også ha like åpne samtaler med USAs lederskap. Det er ingen hemmeligheter eller sammensvergelser. Russlands posisjon har alltid vært å være åpne, sa den russiske presidenten.

– Meningsfull utveksling

Både verten og gjesten var enige om at møtet i Vladivostok kunne bidra til «strategisk kontroll over den ustabile situasjonen på Koreahalvøya i kjølvannet av det andre toppmøtet mellom Nord-Korea og USA».

– Vi har akkurat hatt en meningsfull utveksling av syn på spørsmål av felles interesse, sa Kim etter møtet. Men han kom også med et nytt stikk mot amerikanerne. Kim hevdet USA handlet i ond tro på det mislykkede toppmøtet i Hanoi tidligere i år, og han sier fred på halvøya er avhengig av USA.

