Mosambik rammet av syklon for andre gang på halvannen måned

Uværet Kenneth raste fredag innover den nordlige delen av Mosambik etter å ha truffet kysten kvelden før.

I den største landsbyen på øya Ibo er 90 prosent av boligene jevnet med jorden, ifølge myndighetene. En kvinne i byen Pemba døde da hun ble truffet av et fallende tre.

Ekstremt kraftige vedvarende vindstyrker på 61 meter per sekund er registrert, ifølge Joint Typhoon Warning Center. Det betyr at uværet tilsvarer en orkan i kategori 4 i Atlanterhavet.

Kraftigere enn Idai

Vinden ser også ut til være kraftigere enn under syklonen Idai, som forårsaket store ødeleggelser lenger sør i Mosambik for bare halvannen måned siden.

Det er første gang i Mosambiks historie at landet rammes av to sykloner i løpet av én sesong, ifølge FN.

Idai førte til enorme oversvømmelser og tok over tusen menneskeliv i Mosambik, Zimbabwe og Malawi. FN beskrev syklonen som en av de verste værkatastrofene i Afrikas historie.

Nå ventes det 600 millimeter regn i løpet av ti dager i områdene som er rammet nord i Mosambik, opplyser Verdens matvareprogram (WFP). Det er dobbelt så mye regn som i byen Beira da den ble rasert av Idai.

Knyttes til klimaendringene

FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock knytter begge de uvanlig kraftig syklonene til endringene i klimaet.

– Familiene som har fått livene sine snudd opp ned av disse klimarelaterte katastrofene, har stort behov for verdenssamfunnets gavmildhet for å overleve de neste månedene, sier han.

Lowcock påpeker at Kenneth kan gjøre det nødvendig med en omfattende humanitær innsats samtidig som hjelpearbeiderne mangler penger for å hjelpe 3 millioner mennesker i tre land som ble rammet av Idai.

Området som nå herjes av Kenneth, har ikke opplevd et verre uvær på minst 60 år. Mosambiks president Filipe Nyusi varsler at landets militære styrker vil bli satt inn i hjelpearbeidet og at landets statsminister vil besøke de berørte områdene.

