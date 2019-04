Leter etter ofre for antatt seriemorder på Kypros

NTB utenriks

Letingen foregår fredag ved en militær skytebane, et vannreservoar og en kunstig innsjø i nærheten av en nedlagt gruve. Leteområdet ligger noen mil vest for hovedstaden Nikosia.

Den mistenkte drapsmannen, en 35 år gammel offiser i den kypriotiske hæren, var i utgangspunktet pågrepet for drapene på to filippinske kvinner. De ble funnet i en nedlagt gruvegang tidligere denne måneden.

– Tilsto i avhør

Torsdag var 35-åringen i forbindelse med drapet på en tredje filippinsk kvinne som ble meldt savnet i fjor. Samme dag ble en død person funnet på et sted som den mistenkte pekte ut.

Ifølge politikilder har mannen i avhør også tilstått drap på en av de filippinske kvinnenes datter, en kvinne med bakgrunn fra India eller Nepal, samt en kvinne med rumensk bakgrunn og hennes datter.

Britiske eksperter

Lokale medier omtaler mannen som Kypros' første seriedrapsmann. Politiet har bedt om eksperthjelp fra Storbritannia for å bistå i etterforskningen. Blant de britiske ekspertene er en rettsmedisiner og en psykiater.

Politiet kom på sporet av den mistenkte etter å ha undersøkt aktiviteten til en av de filippinske kvinnene på internett.

Aktivister som kjemper for innvandreres rettigheter på Kypros, har kritisert politiet for å ha gjort for lite da flere filippinske kvinner ble meldt savnet i fjor.

