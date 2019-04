Kinas president vil dempe silkevei-bekymringer

NTB utenriks

– Alt skal skje med åpenhet, og det vil være nulltoleranse for korrupsjon, sa Xi under åpningen av et toppmøte i Beijing fredag.

Temaet er Kinas ambisiøse silkevei-prosjekt – også kjent som Belte og vei-initiativet.

På møtet deltar FNs generalsekretær António Guterres, Italias statsminister Giuseppe Conte, Russlands president Vladimir Putin, Pakistans statsminister Imran Khan og over 30 andre stats- og regjeringssjefer.

Frankrike og Tyskland har nøyd seg med å sende ministre til møtet, mens USA ikke har sendt noen representanter.

Heller ikke Norge har noen offisielle representanter på møtet, opplyser Utenriksdepartementet til NTB. Tidligere miljøminister Vidar Helgesen deltar siden han er nestleder for en rådgivningsgruppe som skal bidra til kinesisk miljøvennlig utvikling.

Veier, skip og jernbane

Silkevei-prosjektet dreier seg om utbygging av veier, jernbaner, havner, kraftverk og annen infrastruktur i en rekke land i Asia, Europa og Afrika.

Tanken er at utbyggingen skal legge til rette for handel og økonomisk utvikling. Navnet Belte og vei viser til et «belte» av motorveier og jernbaner og en «vei» av skipsruter i Asia.

En inspirasjonskilde er oldtidens silkevei, som over en periode på over tusen år ble brukt til å eksportere silke og andre varer fra Kina til Europa.

Kina bidrar med investeringer og lån til utbyggingen av den nye «silkeveien». Men kritikere frykter at land som velger å samarbeide med Kina, kan ende opp med altfor mye gjeld.

Overtok havn

Et land som havnet i slike gjeldsproblemer, var Sri Lanka, som ikke klarte å betale tilbake kinesiske lån.

Konsekvensen ble at landet i fjor måtte overlate en av sine havner til Kina for en periode på 99 år.

Kritikere av Belte og vei peker også på at prosjektet kan føre til miljøødeleggelse og store utslipp av klimagasser. Mer vei- og skipstransport og nye kullkraftverk kan forårsake kraftig vekst i samarbeidslandenes CO2-utslipp.

– Grønn utvikling

I sin åpningstale fredag forsøkte president Xi Jinping å dempe bekymringen som kritikere både i vestlige og asiatiske land har gitt uttrykk for.

Han forsikret at Kina vil satse på grønn utvikling og at det er laget retningslinjer for vurdering av samarbeidslandenes gjeldsbyrde.

– Vi må sikre kommersiell og finansiell bærekraft for alle prosjektene, slik at de oppnår de planlagte målene, sa presidenten.

Flere av deltakerne på toppmøtet i Beijing skrøt fredag av silkevei-prosjektet. Russlands president Vladimir Putin sa at prosjektet «passer perfekt med våre planer».

