Italias høyeste domstol krever grundigere behandling av asylsøknader

Dommere som behandler asylsaker, må ifølge fredagens kjennelse bruke sine fullmakter til å etterforske risikoen i asylsøkernes hjemland fremfor å basere vedtakene på «stereotyper», melder italienske medier fredag.

De er forpliktet til å finne ut hvordan situasjonen virkelig er ved å skaffe til veie dokumenter slik at alle søknader blir behandlet på bakgrunn av oppdatert informasjon, ifølge domstolen.

Domstolens kritikk kommer etter at den sterkt høyreorienterte politikeren Matteo Salvini ble innenriksminister og motstanden mot innvandring har økt blant velgerne.

Saken som ble anket til høyesterett, dreier seg om en pakistansk statsborger som fikk avvist sin søknad om asyl i to lavere rettsinstanser. Avgjørelsene ble tatt på bakgrunn av «allmenn informasjon om den interne situasjonen i Pakistan».

Mannen sak skal nå behandles på nytt.

Den italienske regjeringen vedtok i september en anti-innvandringslov som skulle strømlinjeforme reglene for behandling av asylsaker blant annet ved at reglene for opphold på humanitært grunnlag ble strammet inn.

Den omstridte loven gjorde det også lettere å utvise innvandrere og flyktninger og frata dem italiensk statsborgerskap.

