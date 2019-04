Regnskog hogges ned i høyt tempo

NTB utenriks

Nye tall viser at til sammen 12 millioner hektar ble avskoget. Dette tilsvarer 30 fotballbaner som avskoges hvert eneste minutt.

– Verdens skoger befinner seg nå i akuttmottaket, sier Frances Seymour fra organisasjonen World Resources Institute.

– Planetens helse står på spill, legger hun til.

Avskoging fører til store utslipp av klimagasser når trær brenner eller råtner og jordsmonnet endrer seg. I tillegg mister svært mange dyr og planter sine leveområder.

Urskog hogges ned

Et lyspunkt er at avskogingen har gått ned siden toppåret 2016. Men 2018 var likevel et av årene med mest avskoging siden satellittmålinger begynte i 2001.

Forskerne er særlig bekymret for de store arealene med tidligere uberørt urskog som hogges ned.

Mesteparten av avskogingen skjedde i Amazonas-regnskogen i Brasil – til tross for at avskogingen her er mindre i dag enn ved årtusenskiftet.

Norsk støtte

Indonesia klarte å redusere tapet av uberørt urskog i fjor. Mer regn hindret skogbranner, og myndighetene gjorde mer for bevare skog i vernede områder. I tillegg har norsk støtte til regnskogbevaring spilt en rolle, ifølge BBC.

I Colombia har derimot avskogingen økt kraftig. Her er skogsdrift blitt enklere etter fredsavtalen mellom myndighetene og FARC-geriljaen – som Norge bidro til å forhandle fram.

Organisasjonen World Resources Institute står bak Global Forest Watch i samarbeid med blant andre forskere ved University of Maryland i USA. Prosjektet beskrives som en overvåkingstjeneste og en informasjonsdatabase og har fått støtte fra Norge.

(©NTB)