Putin: Russland vil være med på atomforhandlinger

Putin sa dette etter sitt møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Vladivostok torsdag.

Putin opplyste at han har bedt Kim orientere USA om at også Russland heretter vil ha en plass ved forhandlingsbordet og tok til orde for å gjenoppta de såkalte sekspartsforhandlingene.

Sekspartsforhandlingene var et diplomatisk forsøk på å løse striden rundt Nord-Koreas atom- og rakettprogram etter at landet trakk seg fra den internasjonale ikkespredningsavtalen i 2003.

Foruten Nord-Korea deltok USA, Russland, Kina, Japan og Sør-Korea i forhandlingene. De brøt sammen etter at FNs sikkerhetsråd i april 2009 varslet skjerpede sanksjoner mot landet.

Få dager senere kastet Nord-Korea ut inspektørene fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som inntil da hadde hatt tilgang til landets atominstallasjoner.

Etter møtet med Kim sa Putin at han har forståelse for at Nord-Korea krever garantier for egen sikkerhet og suverenitet før landet går med på å oppgi sitt atomvåpenprogram.

– Vi må gjenopprette internasjonal rettsorden og sørge for at det er internasjonal lov og ikke den sterkestes rett som avgjør utviklingen i verden, sa Putin.

