Israel ber borgere forlate Sri Lanka

Oppfordringen fra Israels antiterrorbyrå begrunnes med en «hevet konkret trussel» i kjølvannet av terrorangrepene som krevde nesten 360 menneskeliv første påskedag.

Det nye reiserådet ble utstedt torsdag etter konsultasjoner med tjenestemenn fra sikkerhetstjenestene og utenriksdepartementet.

Advarselen kommer «i lys av den forverrede sikkerhetssituasjonen og frykten for at hendelsene ennå ikke er over, eller at det er en mulighet for gjentakelse i nær fremtid», opplyser israelske myndigheter.

Tusenvis av srilankiske soldater deltar i myndighetenes jakt på mistenkte etter at minst sju selvmordsbombere sprengte seg i koordinerte aksjoner på Sri Lanka søndag. Over 70 personer er pågrepet, og strenge sikkerhetstiltak er innført.

