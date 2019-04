Flere branner herjer fortsatt i Sverige

NTB utenriks

Et 50-tall gressbranner og 10–15 skogbranner har blusset opp hver dag den siste uka, opplyser den svenske myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap (MSB).

I et tettsted i Motala kommune er anslagsvis 100 personer bedt om å evakuere torsdag. De skal tas imot på et eldrehjem vest for Norrköping.

– Et tidligere eldrehjem i Tjällmo skal ta imot dem, sier Sylvia Rydström i redningstjenesten i Östra Götaland.

Nord i Skåne har rundt 50 innbyggere ennå ikke fått vende hjem etter at de ble evakuert tirsdag under en skogbrann i Hästveda i Hässleholm kommune. Brannen i området har avtatt, men er ennå ikke slukket.

Maskiner og grilling

Også Jönköping, Småland og Bohuslän har blitt rammet av skogbranner de siste dagene. Alle skog- og gressbrannene i Sverige den siste tiden skal ha startet på grunn av menneskelig aktivitet, som bruk av skogsmaskiner og grilling.

Flere helikoptre har bidratt med vannbombing, og også Forsvaret har satt inn ressurser til brannslukkingen. EU er informert om situasjonen, men svenske myndigheter ser foreløpig ikke behov for å be om hjelp fra andre land.

Høyhus i flammer

Onsdag kveld brøt det ut en voldsom brann i taket på en nybygd leilighetsblokk i Falkenberg på sørvestkysten. Det 16 etasjer høye bygget skal ha stått tomt, og ingen personer ble skadd. Brannmannskapene jobbet gjennom natten og fikk i morgentimene torsdag kontroll over brannen, som herjet i de øverste etasjene høyhuset.

Ettersom brannvesenets stigebil bare når opp til åttende etasje i det 60 meter høye bygget, måtte brannmannskapene prøve å slukke flammene nedenfra.

Den tykke røyken gjorde at et hotell i nærheten ble evakuert, men gjestene har fått vende tilbake.

