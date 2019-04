FN-utsending møtte Assange i fengselet

NTB utenriks

Ifølge Assanges støttespillere fikk WikiLeaks-gründeren torsdag besøk av Joe Cannataci, som er spesialutsending i spørsmål om personvern.

Jennifer Robinson, en av Assanges advokater, sier at de er glade for at FN fortsatt engasjerer seg i saken.

– Det er stor bekymring knyttet til at Ecuador utviste Assange fra ambassaden før det planlagte FN-besøket kunne finne sted, sier Robinson.

Planen var at Cannataci skulle ha besøkt Assange i ambassaden, der han tilbrakte sju år for å slippe å bli pågrepet og eventuelt utlevert til USA.

Den 11. april ble han halt ut av ambassaden av britisk politi etter at Ecuadors president Lenin Moreno trakk tilbake Assanges politiske asyl. Moreno har hevdet at Assange gjentatte ganger brøt internasjonale konvensjoner og at han har truet Ecuadors regjering.

Cannataci skal på bakgrunn av besøket finne ut om det har skjedd brudd på personvern som krever videre etterforskning.

Den 47 år gamle australieren sitter nå fengslet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh, der han venter på at britiske myndigheter skal avgjøre hvorvidt han skal utleveres til USA.

Han har vært fengslet siden han ble pågrepet i ambassaden og straks etter dømt for å ha brutt kausjonsbestemmelsene i forbindelse med en tidligere svensk utleveringsbegjæring.

