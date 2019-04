Tyrkisk politi stanset folkemord-markering

NTB utenriks

Styrker fra Det osmanske riket, forgjengeren til dagens Tyrkia, massakrerte ifølge armenske historikere opp mot 1,5 millioner armenere i årene 195 til 1923.

Tyrkia medgir at opp mot 500.000 armenere ble drept, men nekter for at det var snakk om et folkemord og hevder at de falt i kamp der armenere også massakrerte tyrkere.

Rundt 30 land, blant dem Tyskland, Sverige, Frankrike, Nederland og Russland, har anerkjent massedrapene på armenere som folkemord, noe Norge ikke har gjort.

Ble stanset

Rundt 100 demonstranter, blant dem parlamentarikere fra Frankrike og andre EU-land, samlet seg onsdag i sentrum av Istanbul for å holde en seremoni til minne om massakrene. Tyrkisk politi satte imidlertid en stopper for markeringen.

– I ni år har vi holdt disse markeringene til minne om folkemordet på armenerne, og det er første gang at den tyrkiske stat stanser oss, sier Benjamin Abtan, en av aktivistene som deltok onsdag.

Feie for egen dør

Armenerne minnes massakrene den 24. april hvert år, dagen for massepågripelse av tusenvis av armenske intellektuelle som ble mistenkt for å være motstandere av osmansk styre i 1915.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har kalt Frankrikes president Emmanuel Macron for en elitisk novise som følge av det franske engasjementet og hevder franskmennene i stedet bør feie for egen dør og minnes de mange som ble drept av franske styrker under kolonitiden.

– Dersom vi ser nærmere på dem som vil gi Tyrkia en lekse i menneskerettigheter eller demokrati i spørsmålet om Armenia og kampen mot terrorisme, ser vi at de alle sammen selv har en blodig fortid, sa Erdogan onsdag.

