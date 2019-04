Trump truer Mexico med å sende væpnede soldater til grensen

NTB utenriks

Trump begrunner trusselen ved å hevde at mexicanske soldater nylig trakk våpen mot amerikanske soldater. Han påstår også at dette trolig ble gjort for å avlede soldatene fra narkotikasmuglere, men uten å legge fram opplysninger som støtter påstanden.

«Det bør helst ikke skje igjen. Vi sender nå VÆPNEDE SOLDATER til grensen. Mexico gjør langt fra nok når det gjelder å pågripe & returnere!», skriver Trump på Twitter onsdag.

Trump ser ut til å referere til en hendelse ved grensen 13. april da mexicanske soldater skal ha stilt spørsmål mens de rettet våpnene sine mot to amerikanske soldater som drev overvåking ved grensen. De mexicanske soldatene skal ha trodd at amerikanerne hadde krysset grensen, og de skal ha tatt våpenet fra en av amerikanerne.

– Vil ikke slåss med USA

Mexicos president Andrés Manuel Lopéz Obrador lovet onsdag å granske hendelsen.

– Vi kommer ikke til å slåss med USAs regjering. det viktigste er at vi ønsker et forhold preget av gjensidig respekt og samarbeid om utvikling, sa han på en pressekonferanse.

Det er allerede utplassert amerikanske soldater ved grensen for å begrense antall ulovlige grensepasseringer.

Trumps rådgiver Kellyanne Conway sier at Trump bare gjør det klart at han har mange virkemidler til rådighet for å stanse det administrasjonen hans kaller «en humanitær katastrofe» ved grensen. På spørsmål om Trump vil sende flere soldater til grensen, svarer hun at han muligens vil gjøre det.

Stor politiaksjon

Mandag pågrep mexicanske myndigheter hundrevis av mellomamerikanske migranter i delstaten Chiapas sør i Mexico. Det er den største politiaksjonen noensinne mot migrantkaravanene som siden i fjor har reist gjennom landet i håp om å ta seg til USA.

Idet migranter tok en pause utenfor byen Pijijiapan, ankom politistyrker og tvang kvinner, menn og barn inn i politikjøretøy. Pågripelsene kommer samtidig som USA har trappet opp presset for å få Mexico til å gjøre mer for å stanse migrantene. Opptil 500 migranter kan ha blitt pågrepet, ifølge journalister fra AP som befant seg på stedet.

Sko, klær, kofferter og barnevogner lå igjen på bakken etter pågripelsene.

Tusenvis av mennesker er ifølge menneskerettsgrupper pågrepet sør i Mexico, og mange av dem kommer trolig til å bli deportert til hjemlandet.

