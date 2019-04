Søreide forferdet over henrettelser i Saudi-Arabia

NTB utenriks

– Utenriksminister Eriksen Søreide er forferdet over massehenrettelsen av 37 personer som ble utført i Saudi-Arabia i går. Norge er imot all bruk av dødsstraff, heter det på Utenriksdepartementets offisielle Twitter-konto.

En av dem som ble henrettet, Abdulkareem al-Hawaj, var ifølge Amnesty International bare 16 år gammel da han i ble fengslet for fem år siden etter å ha deltatt i demonstrasjoner mot regimet.

– Nok et bevis på hvor brutalt dette regimet er. Ettersom flertallet av dem som ble henrettet var sjiamuslimer, er det åpenbart at dette er en klar advarsel til den sjiamuslimske minoriteten i landet, at de er utsatt og må være forsiktige, skriver Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs på Twitter.

Rettssakene de 37 henrettede ble dømt til døden i, var ifølge Amnesty farser basert på tilståelser presset fram gjennom tortur.

– Dette er nok et grusomt tegn på hvordan dødsstraff brukes som et politisk verktøy for å knuse meningsmotstand, sier Lynn Maalouf i Amnestys Midtøsten-avdeling i en kommentar.

Saudi-Arabia er blant de land i verden som henretter flest dødsdømte, og ifølge Amnesty ble 147 mennesker henrettet ved halshogging på offentlig sted i fjor.

Hittil år er 104 ifølge Amnesty henrettet i det ultrakonservative kongedømmet.

