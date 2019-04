Nasdaq og S&P 500 satte nye rekorder på Wall Street

NTB utenriks

Siden S&P 500 nådde bunnen på julaften, har indeksen steget med 24,8 prosent. Tirsdag lød oppgangen på 0,9 prosent, og den endte dermed på rekordhøye 2.933,68 poeng. Industriindeksen Dow Jones steg med 0,5 prosent tirsdag.

Også på den teknologitunge Nasdaq-børsen pekte pilen oppover. Hovedindeksen der steg med 1,3 prosent til 8.120,82 poeng, og passerte dermed den forrige rekordnoteringen fra august i fjor, skriver E24.

Indeksens siste rekord ble satt i september, like før aksjemarkedene begynte nedturen i fjerde kvartal. Det skyldtes både frykt for resesjon, en forverring i handelskonflikten mellom USA og Kina og bekymringen for at USAs sentralbank skulle sette opp styringsrenten for raskt.

Nå er optimismen tilbake blant investorene, både fordi sentralbanken har signalisert at det kanskje ikke blir noen rentehopp overhodet i år, og fordi det ser lysere ut for verdensøkonomien.

