Krigen har satt Jemen over 20 år tilbake i tid

NTB utenriks

Drøyt fire år har gått siden Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon, med støtte fra USA og Storbritannia, gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen.

Ifølge uavhengige Jemen Data Project er det siden gjennomført nærmere 20.000 flyangrep mot det fattige landet, og over 57.000 mennesker er ifølge Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) drept i krigshandlinger.

Hvor mange som i tillegg har bukket under for sult og sykdom, vet ingen, men FN slår fast at verdens verste humanitære katastrofe utspiller seg i Jemen.

Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er bombet i grus, 3 millioner av mennesker er drevet på flukt, og halvparten av de nærmere 30 millioner innbyggerne trues av sult.

Enorme tap og lidelser

En fersk rapport utarbeidet for FNs utviklingsprogram (UNDP) anslår at krigen hittil har påført Jemen et økonomisk tap på over 760 milliarder kroner og at landet er satt 21 år tilbake i tid.

En hel generasjon er i ferd med å vokse opp uten skolegang og med svekket helse, og selv om freden skulle komme i morgen, vil det fra før fattige landet stå overfor monumentale problemer i årene som kommer.

Dersom krigen fortsetter til 2022, vil utviklingen bli satt 26 år tilbake i tid, og dersom den fortsetter helt til 2030 vil Jemen bli satt 40 år tilbake i tid. 71 prosent av innbyggerne vil da ende opp i ekstrem fattigdom og 84 prosent være alvorlig underernærte, konkluderer UNDP-rapporten.

Vil ta tiår

– Utviklingen har ikke bare stanset opp, den er reversert, sier UNDPs stedlige representant Auke Lootsma.

– Selv om det ble fred i morgen, vil det ta tiår før Jemen er tilbake på samme utviklingsnivå som landet var på før krigen, sier han.

– De langsiktige følgene av konflikten er enorme og gjør dette til den mest ødeleggende konflikten siden den kalde krigen, konkluderer rapporten, som er utarbeidet av forskere ved Universitetet i Denver i USA.

Saudi-Arabia nekter likevel å stanse krigføringen mot Houthi-militsen, som de ser på som Irans forlengede arm, og president Donald Trump avviste i forrige uke å etterkomme Kongressens krav om stans i amerikansk militærstøtte til krigføringen.

(©NTB)